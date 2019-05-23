موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة بوابة التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية

من المنتظر ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية على موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة، والذي يبحث عنه كل راغبي الحصول على نتائج الابتدائية، وكانت امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 قد انتهت الأسبوع الماضي، وتبدأ عمليات تصحيح كل مادة فور الانتهاء من آداء امتحانها، وذلك حسبما صرح محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إذ كشف عن أن:

أوراق الإجابات تصحح أول بأول فى نفس يوم الامتحان، وذلك لسرعة ظهور النتائج.

موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة

يمكنكم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج جميع سنوات النقل المرحلة الابتدائية محافظة القاهرة، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية، وذلك في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة وهي:

روض الفرج.

الساحل.

شبرا.

الشرابية.

المطرية.

مدينة السلام.

الوايلي.

الزيتون.

مصر الجديدة.

شرق مدينة نصر.

وسط القاهرة.

عابدين.

غرب القاهرة.

السيدة زينب.

غرب القاهرة.

المعادي.

حلوان.

عين شمس.

التبين.

منشأة ناصر.

المرج.

حدائق القبة.

البساتين ودار السلام.

الزاوية.

الخليفة.

النزهة.

باب الشعرية.

غرب مدينة النصر.

القاهرة الجديدة.

المعصرة.

المستقبل.

الشروق.

موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة للاستعلام عن نتائج الابتدائية

يمكنك الاستعلام عن جميع نتائج المرحلة الابتدائية من خلال الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

اضغط على الرابط السابق. اضغط على نتائج الامتحانات. اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية. كما يمكنك الوصول إلى نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 والإعدادية من خلال رابط مباشر ===> اضغط هنا يوضح الموقع أن عليك الاتصال برقم 09000100 للحصول على نتائج الصف الثالث والرابع واخامس والسادس الابتدائي.

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وحسب ما هو موضح عندما نكتب الرقم القومي الخاص بالطالب، واختيار المرحلة والصف الدراسي، نضغط على عرض النتيجة، عندها سوف تظهر النتيجة، ولا زلنا نترقب ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية قريبا، وسوف نعلنها من خلال هذا المقال على موقع نجوم مصرية.

بوابة التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

من المنتظر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي، وذلك من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي، ثم اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية، وبكتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة ستظهر لك نتيجتم بإذن الله.

بالإضافة إلى نتائج الامتحانات، يقدم موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خدمة التسجيل الألكتروني بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، وهي خدمة مميزة جدًا، إذ لن تحتاج إلى الذهاب بنفسك للتقديم لنجلك، بعد أن أصبح بإمكانك التقديم ألكترونيًا.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

المادة المجموع الحد الأدنى للنجاح اللغة العربية 80 40 الرياضيات 60 30 اللغة الإنجليزية 60 30 العلوم 40 20 الدراسات الاجتماعية 40 20 المجموع الكلي 280 140

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