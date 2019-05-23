حقيقة خبر وفاة عادل امام اليوم بعد تدهور حالته الصحية - عادل امام 2019

كشفت مصادر عائلية مُطلعة، الليلة، حقيقة خبر وفاة الفنان عادل إمام أيقونة الكوميديا المصرية والعربية، البالغ من العمر 79 عاما، حيث احتفل مؤخرا بيوم ميلاده وشاركه بهذه المناسبة السعيدة غالبية الفنانين في مصر والوطن العربي.

وأكدت المصادر العائلية عدم صحة "الشائعات" التي تفيد في تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام أو وفاته، داعية النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التروي والتوقف عن بث مثل هذه الأخبار في صفوف المتابعين.

يشار إلى أن شائعة وفاة الفنان الكبير عادل إمام ترفض الموت، حيث يخرج بين الحين والآخر أحد أفراد العائلة أو الفنانين المقربين، لنفيها لكنها سرعان ما تعود وتتجدد لتطفو على الساحة الإعلامية الفنية من جديد.

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وكان من المقرر أن يشارك عادل إمام في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل "فلانتينو" لكن بعض المشاكل التي لم يفصح عن تفاصيلها حالت دون عرضه، في وقت ترددت أنباء عن إمكانية بثه عقب انتهاء شهر رمضان المبارك عبر العديد من القنوات المهتمة.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك مطالبات في مصر، قادها رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس، لإطلاق اسم عادل امام على أحد الشوارع في البلاد، في حين لقيت هذه الأصوات ترحيبا من البعض، ورفضا من البعض الآخر، متمسكين بمبدأ أنه قدم الكثير للفن في مصر والوطن العربي.