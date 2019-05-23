شاهد: حقيقة زواج سيلينا غوميز من بيل موراي

نشرت الفنانة العالمية ​سيلينا غوميز​ صورها من السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان كان وتعد هذه المشاركة الاولى لسيلينا في هذا الحفل السنوي على الرغم من الانتقادات التي وصلتها عن دورها في فيلم "The Dead Don't Die" .

وضجت وسائل الاعلام بعد تعليق غوميز على الصور قائلة: "المرة الأولى في مهرجان كان! يشرفني أن أكون جزءًا من هذا الفيلم مع جيم وكل الممثلين. بالمناسبة ، أنا وزوجي بيل موراي".

بيل موراي الذي شاركها في الفيلم الاخير لها يكبرها بـ 42 سنة بعد مرور ايام قليلة على نشرها الصور اكدت مصادر اعلامية ان سيلينا كانت تمزح حول زواجها منه.

وكانت الصور التي شاركاها أظهرت بعض اللحظات الدافئة على السجادة الحمراء وانتشرت بسرعة البرق على وسائل التواصل الاجتماعي. كان موراي البالغ من العمر 68 عاماً وغوميز معاً طوال المهرجان وشوهدا وهما يتبادلان الهمس في آذان بعضهما البعض.