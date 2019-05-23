تفاصيل وفاة اريج الزهراني اخت نرمين محسن

توفيت أريج الزهراني شقيقة الفنانة السعودية نيرمين محسن، عن عمر 28 عاماً بعد تعرضها لجلطة دماغية قاتلة، بشكل مفاجئ داخل إحدى المستشفيات في الرياض.

ونعت الفنانة نيرمين محسن عبر حسابها على "إنستقرام" شقيقتها الوحيدة أريج، وطلبت من متابعيها الداعاء لها، مشيرة إلى أن الوفاة نتجت عن إصابتها بجلطة دماغية، وطلبت من الله أن يكون مثواها الجنة.

وقالت محسن: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. ولله الحمد على كل حال.. اختارك الله وانتقلت إلى جواره في هذه الأيام الفضيلة المباركة، أحتسب فقدك يا فقيدة روحي عند الله".

بدأت نيرمين محسن مشواراها الفني عام 2010، وترجع شهرة نيرمين لكونها أول ممثلة سعودية تشارك في عمل سوري، ومن أهم الاعمال التي قدمتها مسلسل "مرايا​" مع الممثل السوري ​ياسر العظمة​ عام 2011، واستطاعت نيرمين أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتمتلك شعبية من هذا العمل.