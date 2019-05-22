الاكثر مشاهدة اليوم - فاطمة ناعوت تدافع عن خالد يوسف في قضية ”المقاطع الجنسية“ (فيديو)

دافعت الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت، عن المخرج المصري خالد يوسف، بشأن المقاطع الجنسية التي تسربت له مع سيدات من الوسط الفني المصري، معتبرة أنّها ترفض ”هدم المبدعين“.

وقالت ناعوت لـ“الخليج 365“، إنّ ”الابتذال موجود في الوطن العربي وفي كل المجالات، لكنّ الحياة الخاصة لا تخص سوى صاحبها، طالما لا يوجد اغتصاب أو تعدٍ“.

ومدافعة عن وجهة نظرها، أضافت الكاتبة المعروفة بآرائها الجدلية، أن ”الحياة كريمة جدًا في منح الأرض الساسة، لكنها بخيلة في منحهم المبدعين“، باعتبار أن ما يحدث مع خالد يوسف هو هدم للمبدعين.

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وبدأت القضية الشهيرة في مصر، بتداول فيديوهات جنسية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، مع المخرج خالد يوسف، على مواقع التواصل، قبل أن تقول الفنانتان أمام جهات التحقيق، إنهما كانتا متزوجتين من المخرج الشهير، عرفيًا.