مشاهدة مسلسل حكايتي الحلقة 17 الأحداث تتوالى مع ياسمين صبري

بدأت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل حكايتى، عندما قررت داليدا أن تعيش في مسكنا أخر في العجمي من أجل الهرب من عائلتها التي تحاول قتلها وايضًا الهروب من علي "احمد صلاح حسني" والذي تسببت في الكثير من المشاكل له.

الحلقة 17 هنـــا

وبدأت داليدا العمل مع الفنانة مايا في تصميم الأزياء، وبعد علم فريدة عسل بعمل داليدا مع مايا، حاولت فريدة تشوية صورة "داليدا" لدي صاحب المجلة التي تقوم فيها مايا بعرض أزياءها وبعد فشلها وغلق صاحب المجلة الهاتف في وجهها، توعدتها بالقتل والتخلص منها نهائياً.

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وفي نهاية الحلقة وأثناء عودة داليدا ونسرين "هنادى مهني" الي منزلهما في منتصف الليل اكتشفا انهما نسيا مفتاح المنزل، وجدهما البارون جد "على" ، وطلب منهما الانتظار في منزله حتى يستطيع أحد رجاله فتح الباب لهما.

مسلسل حكايتى من بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى.

وبمشاركة كل من أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.