شاهد حصريًا: مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 18 من الجزء العاشر

ناقشت الصيدلانية ليلى في الحلقة السابقة من مسلسل باب الحارة الجزء العاشر، مصير خطيبها الذي مازال مجهولًا، بينما تتساءل والدتها إلى متى ستبقى تنتظره.

ويخبر شكري صديقه أبو غضب، أنّ فتحي وجد ثروة تقدر بثلاثة ألاف قطعة ذهب، وتدور في رأسهما فكرة شيطانية تتمثل بسرقة الذهب، بينما يعيش أبو سليم حالة من الحزن، كونه لم يستطع العمل بما يعرفه بعد إصابة قدمه.

الحلقة كاملة هنــــا

Advertisements

وتعيش شقيقة شكري حالة من الحزن نتيجة فقدانها من تحب عزام، بسبب تصرفات شقيقها شكري وما قام به من إهانة للزعيم أبو عزام، في حين بدأت أم عزام تتعافى من الوعكة الصحية التي ألمت بها.

بينما يقوم "فتحي" طارق مرعشلي بزيارة عمه أبو بسام في دكانه، ويطالبه بأملاكه وأوراق تثبت ملكيته لها، وهي منزلان وقطعة أرض، إلا أنّ أبو بسام وابنه، يقومان بطرده، ولكنه قبل أن يغادر يؤكد لعمّه أنه الوحيد الذي يعرف كم كان في جرة الذهب، وكم وجد فيه الآن، ما أثار استغراب ابنه بسام، حيث إنّ ذلك إشارة مبطّنة من فتحي لعمّه بأنه سرق الذهب من الجرة، حيث لم يجدوا فيها سوى ثلاثمئة قطعة ذهب.

ويقوم العكيد راتب الذي يعمل في الصيدلية عند ليلى، بإعطاء دواء للشاب الذي يعمل في القهوة رغم توصية الصيدلانية له بعدم صرف الدواء، حيث يهجم عليه في الصيدلية شغّيل القهوة ويتعاركان بالخناجر، بينما يحضر أبو مشعل ويطلب إحضار الصيدلانية إلى المخفر، لكنّ راتب والعكيد عزام يمنعانه.