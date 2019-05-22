شاهد: الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل مقامات العشق كاملة بجودة عالية

تنطلق الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل مقامات العشق عبر شاشة قناة الامارات مع ثلة من مجوم الشاشة العربية أبرزهم نسرين طافش ولجين إسماعيل والذي يؤدي دور محي الدين بن عربي في سن الشباب.

بعد وفاة الشيخ علي بن عربي "يوسف الخال" في الحلقة السابقة وترحال محي الدين بن عربي "لجين اسماعيل" وأخذه علم فاطمة القرطبية"نادين الخولي" ، يعود لينشر معارفها ويدونها في مرسية، وست الحسن" نسرين طافش" تستمر في نهل العلم وصفوات التجلي والاجابة عن الاسئلة الروحانية بين العامة.

وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.