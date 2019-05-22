تسريب امتحان الانجليزى اولى ثانوى 2019 الترم الثاني - بالصور

يواصل طلبة الصف الأول ثانوي تقديم امتحانات نهاية العام، حيث تقدموا اليوم الأربعاء لاختبار الجغرافيا إلكترونيًا فى المدارس الجاهزة والورقية للمدارس التى تعقد بها الاختبارات ورقيًا.

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وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، الأحد الماضى، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين.

وتضم الفترة الصباحية طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

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ويؤدى جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدى طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك فى الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونياً.

صرح محمد عبد الله، وكيل وزارة التعليم بالفيوم، بأنه تابع اليوم امتحان مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى العام بالفيوم، وذلك فى إطار النظام التعليمى الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه الطلاب والمعلمين.

واطمأن عبد الله على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية، التي تلازم الطلبة في مثل هذه الظروف.