مشاهدة قناة تي ار تي trt 1 التركية بث مباشر أرطغرل Diriliş Ertuğru

أعلن منتجو مسلسل "قيامة أرطغرل" التّركي، أنّ مشاهدي الدّراما التّاريخيّة والتّشويقيّة على موعد مع حلقتها الأخيرة الأسبوع القادم، بعد عرض 150 حلقة على مدار خمسة أجزاء تكلّلت بالنّجاح داخل تركيا وخارجها.

ويبث المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وهو ما يعني أنه تبقت حلقتان لم تبثا بعد، وفيهما يواصل أرطغرل، والذي يجسد دوره الفنان الشهير أنجين ألتان دوزياتان، مقارعة أعدائه من المغول.

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وتفيد توقّعات أنّه ربّما تشهد الحلقة الأخيرة، الوصول إلى لحظة وفاته قبيل تولي ابنه الحكم من بعده، إيذانا بالبدء مع السلسلة الجديدة "قيامة عثمان".

ونشر منتج وكاتب سيناريو المسلسل، محمد بوزداغ، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحلقة الأخيرة وهي الـ150، التي تبث في 29 مايو/أيار الجاري، كانت "ملحمة وحلما" بالنسبة إليه.

كما شارك المنتج صورة يوقع فيها على سيناريو الحلقة الأخيرة، كاتبا أنه "آخر سيناريو، حان وقت وداع قيامة أرطغرل"، مبينا في منشور آخر، أن محبي المسلسل على موعد مع الحلقة الأخيرة خلال الأيام المقبلة.

وقد حقّق المسلسل نسب مشاهدة عالية تربّع بها على مدار السنوات الخمس السابقة، في حين أن المسلسل بُثّ في عشرات الدول، وشاهده نحو 3 مليارات متابع، وترجم إلى لغات متعددة، كما أن لديه عشاقًا ومتابعين على نطاق واسع في العالم العربي.