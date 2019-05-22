شاهد الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل حضن الشوك كاملة - المفاجآت تتوالى

تبدا الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل حضن الشوك بعد مشاجرة هيفاء "نور الغندور" مع مناير "ليلى عبد الله" وقربها من الوصول إلى الحقيقة على شاشة قناة روتانا خليجية، وغيرها من القنوات الفضائية.

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في الحلقة السابقة يصرح يوسف بمشاعره نحو مناير وينتظر ردها ليتقدم لخطبتها، ويتسبب عادل "محمد العلوي" بمشاجرة بين هيفاء ومناير الأمر الذي يدفع مريم "عبير أحمد" لتحريض مساعد "إبراهيم الحربي" ضد ابنته مناير بحجة غيرتها من شقيقتها.

ويكشف إبراهيم وجود جاسوس لمساعد في شركته ومحاولاتها لتخريب عمله، فهل ينجح إبراهيم في إيقافه؟ التفاصيل الكاملة في الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل حضن الشوك.

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تتربع بطولة حضن الشوك الفنانة إلهام الفضالة بدور فاطمة وإبراهيم الحربي بدور زوجها مساعد ومحمد العلوي بالتعاون مع الفنانة نور الغندور، وتدور أحداث المسلسل حول قصة فتاة تعود بعد سنوات من ضياعها للبحث عن والدتها وعائلتها في الكويت لتمر بمواقف اجتماعية درامية بعد قضائها لسنوات في منزل زوجة أبيها مريم.

يذكر بأن مسلسل حضن الشوك من الأعمال الأربعة التي اختارتها منصة نتفليكس العالمية لعرضها خلال شهر رمضان 2019 لتكون أبرز أربعة أعمال المعروضة عالمياً.