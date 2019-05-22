نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح اقترب ظهورها بعد أن تم اعتمادها من محافظة مطروح اللواء “مجدي الغرابلي”، مساء اليوم الأربعاء، وقد تم الكشف عن نسبة نجاح هذا العام الدراسي 2018-2019 التي بلغت 84,6%, وذلك بعد أن انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ويتم الأن رفع درجات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لمحافظة مطروح إلى موقع مديرية التربية والتعليم وبوابة مطروح الالكترونية التي توفر للطلاب خدمة الاستعلام عن النتائج لتصبح متاحة لجميع الطلبة والطالبات الذين كانوا ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر منذ أن انتهت فترة الامتحانات التي مرت بسلام وبدون حدوث مشاكل من الطلاب أو المراقبين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسي مطروح.

وكان عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 7411 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور منهم 6954، نجح منهم منهم 5881 طالب وطالبة بنسبة نجاح 84,6%, وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مرسى مطروح أن ترتيب نسب النجاح للإدارات التعليمية جاءت كالتالي، الإدارة الأولى مرسى مطروح بنسبة نجاح 91,22%، والثانية إدارة البنجر 90,46%، والثالثة إدارة سيوة 87,71%، والرابعة إدارة النجيلة 86,31%، والخامسة إدارة الحمام 81,69%، والسادسة إدارة العلمين 76.02%، والسابعة إدارة الضبعة 70,12%، والثامنة إدارة براني 68,05%، والتاسعة إدارة السلوم 55,9%.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة مرسى مطروح.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة مرسى مطروح، —-———-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة مرسى مطروح ———–——من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يممنكم الحصول على نتيجة الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة مرسى مطروح.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة ثم تظهر لك

ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

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