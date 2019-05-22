شاهد: مسلسل خمسة ونص الحلقة 17 السابعة عشر على قناة رؤيا - بيان تعترف بحبها لجاد

ما زالت نادين نجيم "بيان" تتألق في الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل خمسة ونص، ويبدو أن الأمور تأخذ منحى آخر بعدما اعترفت بحبها لجاد "معتصم النهار" ويشهد المسلسل سباقا رمضانيا على قناة رؤيا ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 17 من مسلسل خمسة ونص هنــا

وشهدت الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل خمسة ونص مخططات سوزان "رولا حمادة" للايقاع بقصي خولي "غمار" بالفخ من قبل أعداء والده الغانم، إلا أنه بقي حذرا لما يدور حوله من مؤامرات للإيقاع به.

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ويستمر جاد بمرافقة بيان في الحلقة 17 السابعة عشر من مسلسل خمسة ونص مما كان دافعاً للطرفين للتقرب من بعضهما، وكانت أولى خطوات نادين نجيم نحو معتصم النهار باعترافها له بأنها مغرمة به.

ويشار إلى أن الحلقة السابقة من مسلسل خمسة ونص وشهدت عودة "عايدة الخولي" إلى غمار " قصي خولي" في محاولة منها لعودة الحب فيما بينهما كالسابق، قبل أن يلتقي بالدكتورة بيان ويعرض عليها الزواج، ويبدو أن مخططاتها برفقة سوزان ستنجح، إلا أن بيان في الحلقة 17 تبدأ تعتني بنفسها من أجل شخص آخر.

ومن جهة أخرى ما تزال سوزان تشعر بالغيرة الشديدة من بيان " نادين نجيم" بعدما تمت دعوتها من قبل سيدات الجمعية التي تعمل بها سوزان وأبدن إعجابهن الشديد بالدكتورة بيان وتم النقاش في الحلقة 17 من خمسة ونص حول مشروع بيان الخيري ب فتح مستشفى للناس الفقراء في حي شعبي.