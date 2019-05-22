شاهد: مسلسل الهيبة الحلقة 17 أم جبل شيخ الجبل تُقيم أربعين موت شاهين

تعرض الحلقة 17 مسلسل الهيبة الجزء 3 الثالث، بطولة تيم حسن (جبل شيخ الجبل) و سيرين عبد النور (نور) أحداث مُتصارعة بشأن علاقة نور وجبل، ويأتي مسلسل الهيبة ضمن مسلسلات رمضان 2019.

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ويحمل مسلسل الهيبة الحصاد الحلقة 17، أحداث قيام أم جبل بعمل أربعين موت شاهين في بيتها، وإقامة طعام غذاء على روحه، في محاولة لتأكيد مقتله بين أهل الهيبة.

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وتضم الحلقة 17 مسلسل الهيبة الحصاد، بدأ الصدام بين جبل شيخ الجبل وزيدان بشأن تجارة الأسلحة وقطع الطريق عن زيدان لنقل البضائع التي يُدخلها للبنان عن طريق أرض جبل.

وتعرض الحلقة 17 مسلسل الهيبة الحصاد، مساء اليوم، على قناة mbc 4 في تمام الساعة 8:00 مساء، وستعرض على mtv الساعة 9:30 مساءً.

مسلسل الهيبة من تأليف باسم السلكا واخراج سامر برقاوي.