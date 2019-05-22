وطن ع وتر 2019 الحلقة 17 السابعة عشرة - عماد فراجين الغريب (مشاهدة كاملة)

نعرض لكم متابعينا الكرام مساء اليوم، وطن ع وتر 2019 الحلقة 17 السابعة عشرة عبر قناة رؤيا كوميدي اون لاين الأردنية، حيث ظهر الفنان الفلسطيني عماد فراجين في حلقة جديدة عبر الشاشة في شهر رمضان المبارك.

وأطلقت عبر قناة رؤيا كوميدي حلقة جديدة اليوم، حملت عنوانا متجددا، في حين كانت الحلقة السابقة في السادس عشر من رمضان الجاري، بعنوان "طموح السنافر"، ودارت حول أماني وطموح الأطفال في الدول العربية قبل أن تتحول إلى واقع.

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وكانت الفنانة منال عوض تؤدي دور المعلمة التي تسأل طلبتها حول طموحهم في المستقبل، فقال التلميذ الأول إنه يأمل بأن يكون فنانا ورساما مشهورا، وحينما كبر أصبح ما يريد لكن أهله لم يقدروا الموهبة ووضعوا لوحاته على طاولة السفرة، غير مبالين بجهده.

ثم جاء دور الطالب الثاني الذي يجسد هويته عماد فراجين، فتحدث أنه يحلم بان يصبح طيارا، ثم تحدثت إحدى الطالبات بأنها تتمنى أن تكون فقيرة ون عائلة متواضعة كي يأتي لها الأمير الغني على الحصان ويزوجها وتصبح من أغنى الأغنياء مثل سندريلا، وتدور الأحداث لوصف هذه القصة.

والتقت الفتاة الفقيرة أثناء ذهابها للبحث عن حذائها الذي تركته ووجده عماد فراجين، ثم جاء لخطبتها لكنه تبين أنه جبان ويخاف من كل شيء، حتى من الحيوانات الأليفة مثل القطط، وأيضا من انقطاع النور، ثم جاء دور الفتاة التي تحلم بأن تكون مغنية وكذلك الطفل الذي يطمح بأن يصبح سياسي.