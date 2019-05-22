نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 جميع المحافظات قريبا

ينتظر الألف من طلاب الشهادة الإعدادية في مصر إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019، فبعد أن انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات في جمهورية مصر العربية، يترقب الآن الطلاب بحالة من الخوف والقلق والتوتر إعلان النتائج في جميع المحافظات.

ومنذ انتهاء الامتحانات في جميع المحافظات يوم الخميس الماضي بدأت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات عملية التصحيح الأولية وتصحيح العينات الأولية لأوراق أحابات طلاب الشهادة الإعدادية، والتي جاءت نتيجتها أيحابيه ومطمئنة بشكل كبير.

وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وكذا توفير كافة سبل الراحة للمعلمين الذين يقومون بالتصحيح، حتى لا توثر حالتهم النفسية والمشاكل والصعوبات التي قد يواجهونها على نتيجة الشهادة الإعدادية، لذلك وفرت للمعلم كافة السبل التي تجعل نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني أو الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 أيحابيه، وان يأخذ كل طالب حقه.

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات ولكن سوف يتم أعلانها فور الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية في جميع المواد والذين أدوا الامتحانات هذا العام، وبعد ذلك تأتي مرحلة رصد الدرجات، ثم اعتمادها من مديري مديريات التربية والتعليم في كل محافظة، وبعد ذلك يقوم المحافظ بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019م، وتقوم كل محافظة بإعلان النتيجة على حدى.

روابط أو مواقع أعلان النتيجة

من المعروف والمعتاد أن تعلن نتائج أو نتيجة الشهادة الإعدادية على البوابة الإلكترونية لكل محافظة، وكذلك تقوم مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كل محافظة، وتوجد بعض المواقع الكبيرة التي تقوم بتوفير خدمة إعلان النتائج لديها، وسوف نقوم بتوفير الروابط التي تستطيع من خلالها الاطلاع على نتيجتك فور إعلانها فقط بالاسم أو رقم الجلوس.

نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2019

سوف نقوم هنا بإعلان جميع نتائج الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية وسوف نقوم بتوفير روابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس وذلك فور إعلان النتيجة في كل محافظة على حدة، من خلال الروابط الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والمحافظات أو الروابط الخاصة بالمواقع التي توفر النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة لعام 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية لعام 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مرسى مطروح 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسيوط2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2019

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