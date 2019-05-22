مشاهدة مسلسل مني وفيني الحلقة 16 السادسة عشر كاملة حصريًا – رمضان 2019

نقدّم لكم اليوم حصريًا، عرض الحلقة 16 السادسة عشر من المسلسل الكويتي "مني وفيني" كاملةً بجودة عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضان للعام 2019.

شاهد الحلقة 16 السادسة عشر من مسلسل مني وفيني كاملة بجودة عالية HD على يوتيوب

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ويحظى مسلسل "مني وفيني" الذي يبثُ حصريًا على قناة سما دبي الفضائية يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين الخليجي والعربي، متوفقًا على الكثير من المسلسلات التي تخوض غُمار المنافسة في هذا الماراثون الدرامي.

ويقودُ النجم الكويتي حسين البطولة المطلقة في المسلسل، ويرافقه في البطولة عدد من ألمع نجوم الشاشة الخليجية، أبرزهم: باسمة حمادة، محمد العجيمي، مشاري البلّام، أحلام حسن، محمود بوشهري، صمود الكندري، إضافةً إلى الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني.

وتدورُ أحداث مسلسل "مني وفيني" حول المشاكل الاجتماعية التي تواجه الكثيرين في الكويت وخارجها، التي تحدث ما بين الآباء والأبناء ومعاملة الزوج للزوجة من الصورة الحسنة والسيئة، ويعرضها بقالبٍ درامي مشوّق ورائع.

يذكرُ أنّ مسلسل "مني وفيني"، قصة وسينياريو وحوار الهنوف، وإشراف عام صمود الكندري، وبطولة حسين المنصور وآخرين، وهو ضمن المسلسلات الكويتية التي تنافس بقوة هذا العام