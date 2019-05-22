شاهد: مسلسل عذراء الحلقة السابعة عشر 17 – مهام جديدة

أظهرت الحلقة السادسة عشر من مسلسل عذراء بطولة شجون الهاجري المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019 أنه بسبب إهمال إبراهيم المستمر لضحى وعدم اهتمامه فيها قررت العودة للتمثيل، وبسبب ذكاء عذراء نجحت في أن تعمل كخادمة لترعى البنت الصغيرة.

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وجاء في الحلقة 16 من مسلسل عذراء رآها إبراهيم ولم يصدق عقله وبدأ في توبيخها، ولكن ضحى لم تهتم لأنها عزمت على التمثيل وتحدثت مع مخرج بالفعل للاتفاق على عمل جديد.

ويتوجه أحمد وعذراء بعد هروبهما لعم شاهين وهو صديق والد أحمد وطلبا الاعتناء بعذراء لفترة من الوقت، كما توجهت فوزية لأحمد لأنها تعرف أنه يعرف مكان عذراء.

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وطلبت منه في الحلقه السادسة عشر من مسلسل أن تذهب إليها لتطمئن، وبالفعل توجهوا لعذراء ولكنهم لم يجدوها حيث كانت بالسيارة في مكان آخر.

وعند عودتها عنفتها فوزية وأحمد وطلبوا منها الحذر، وتوجهت عذراء في اليوم التالي لتراقب ابنة رضوي زميلتها بالسجن حتى تأتي بحق رضوي من عيسى.

وكانت تراقب البنت وهي تلعب مع المسئولة عنها وبدأت ترسم خطة، وانتظرت عذراء خارج بيت عيسى لتخبره أن خادمته تقابل شخص أخر وتغيب عن ابنته.