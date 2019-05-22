تراند اليوم : ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 149 :قيامة ارطغرل الحلقة 149 الجزء...

معا سويا اخر التطورات حول مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس .مسلسل ارطغرل الجزء الخامس .متابعي قمة الاثار والتشويق نتابع معا سويا اخر احداث مسلسل قيامة ارطغرل وتقوم قناة trt ببث الحلقة 149 من مسلسل التركي قيامة ارطغرل الموسم الخامس يوم الأربعاء القادم 22مايو 2019 ، بث مباشر وحصري عبر شاشتها ، حيث يقوم موقع النور بنشر الحلقة بعد ساعة مترجمة لجميع جمهور ومتابعي المسلسل التركي في الوطن العربي .

حلقات الجزء الخامس من قيامة ارطغرل

وما زال الكثير يترقب عرض الحلقة الجديد من الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل كل أسبوع في نفس الموعد في إطار درامي متميز، ومن خلال هذا الجزء نجد أن هناك عدد من الشخصيات التي تتمثل في الأعداء سوف تظهر بشكل كبير، ونجد أن في تلك الجزء سوف يظهر ابن ارطغرل “عثمان” في العديد من المواقف البطولية ومن المتوقع أن يكون هذا الجزء أكثر حماسًا عن الأجزاء الماضية.

حلقات الجزء الخامس من قيامة ارطغرل

وما زال الكثير يترقب عرض الحلقة الأولى من الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في إطار درامي متميز، ومن خلال هذا الجزء نجد أن هناك عدد من الشخصيات التي تتمثل في الأعداء.سوف تظهر بشكل كبير، ونجد أن في تلك الجزء سوف يظهر ابن ارطغرل “عثمان” في العديد من المواقف البطولية ومن المتوقع أن يكون هذا الجزء أكثر حماسًا عن الأجزاء الماضية، ومن الجدير بالذكر أن الحلقة الأخيرة في الموسم الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل قد شهدت الكثير من الأحداث المشوقة، مثل وصول ابن ارطغرل عثمان وهجرة القبيلة إلى سوغوت في نهاية الحلقات على أن تبدأ أحداث الجزء الخامس من المسلسل بنشر ارطغرل الاستقرار في القبيلة بعد العديد من المناوشات في الأجزاء الماضية، ومن ثم سوف يبدأ حياته مجددًا في إطار درامي مشوق، محاربًا لتأمين خطوط الدفاع ورسم خطط دفاعية من أجل قبيلته وعشيرته، فضلا على إضافة الأكشن في السياق الدرامي متمثل في العديد من المعارك القوية بين الصلبيين وبطل المسلسل ارطغرل، وذلك كما عودنا خلال المواسم الماضية، ويترقب الكثيرون من المشاهدين المزيد من الأحداث المثيرة والممتعة في أحداث الجزء الجديد.

سقوط بغداد بيد المغوليين

من أبرز أحداث الجزء الخامس من قيامة ارطغرل هي سيطرة المغوليين على دولة بغداد حتى سقوطها وكانت من الأحداث الصعبة التي جعلت ارطغرل يعمل على الأخذ بالثأر ونشب أثر ذلك الكثير من الصراعات والحروب بينه وبين المغوليين ولكن لم يبت حتى ظهر السلطان المسمى بغياث، ومن هنا بدء دور عثمان ابن البطل أرطغرل للتصدي لمحاربين القبيلة وكانت هي الخطوة الأولى للحصول على إمبراطورية جديده للدوله العثمانية.

ولاية عثمان إبن ارطغرل

عثمان إبن البطل ارطغرل تولى الأمور بعد وفاة أبيه حيث بدء يستكمل مسيرته في الدفاع عن القبيلة بكل ما يملك من شجاعة وقوة، ومحاربة أعدائه ومن المعروف أن عثمان كان الابن الصغير لارطغرل، حيث كان يسبقه في العمر أخيه ذو الواحد وعشرون عاماً ولكن عثمان تميز عنه بالبداهة والسرعة والتعليم.

ون الجدير بالذكر أن أبرز ما يمكنك مشاهدته في هذا الجزء تحديدًا الجزء الخامس والتي من المفترض هو الجزء الأخير، ألا وهو خطر التتار والمغوليين على الأناضول وتركيا وذلك هناك المؤامرات والخطط عدائيه كثيره مع الكثير من المتأمرين والرجال وأصحاب القبائل الذين للهم خلافات طائفية، حيث كان هذا الطريق الذي مهد حدوث معارك وصراعات بينه وبين المغوليين باحثاً عن طريقة للحفاظ على البلاد من هجماتهم وصراعاتهم المستمرة، ومن المعارك التي شهدت اهتمام كبير في أحداث هذا المسلسل هي معركة جبل كوسي والذي لم تكن النهاية بل قام المغوليين باحتلال مدن كثيرة وكل ذلك في إطار تشويقي درامي ممزوج بالمؤثرات القوية التي أطلقت العمل في أكمل شكل، فضلا على الإنتاج الدرامي الضخم الذي أطلق العمل بهذا الشكل الجيد، وسوف يتم تداول في تلك الجزء تاريخ الدولة العثمانية منذ بداية نشأتها على يد عثمان ابن ارطغرل، وذلك بعد وفاة والدة، ومن ثم سوف يتم تأسيس الإمبراطورية، ومن أبرزها مدينة بايجو أرضروم وكانت هذه المعركة من الأسباب الكبيرة التي جعلت ارطغرل يترك البلاد ويتجه إلى أنقرة وهذا فتح المجال أمام المغوليين لاحتلال العديد من المدن الأخرى.

وفي حالة معرفه أي مواعيد أخرى يتم عرض عليها المسلسل عبر القنوات المتاح عليها عرض المسلسل على الأقمار الصناعية المختلفة، سوف نقوم بعرضها على الفور، فقط تابعونا.

الحلقة 148 قيامة ارطغرل مترجمة الآن

وسوف نقوم بتحضير ملخص كتابي عن الحلقة وفيديو العرض الحصري للمسلسل مترجم بالعربية ومدبلج أيضًا أو باللغة التركية على القناة التركية تي ار تي، فقط قم بزيارة الروابط السابق ذكرها ومن أبرز الأحداث

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الحلقة 149 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس (مدبلجة)

قيامة ارطغرل :-

يعد مسلسل “قيامة أرطغرل” من أكثر المسلسلات التركية مشاهدة في الدول العربية، حيث يتزايد البحث في جميع بلدان العالم عن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، لمتابعة أحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، وذلك بعد ان امتلات الحلاقات الماضية من المسلسل باحداث مثيرة.

وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة.

القنوات التي تذيع ارطغرل الموسم الخامس :-

يعرض المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر قنوات فضائية تنقل احداث المسلسل باللغة التركية وايضا مترجم الى اللغة العربية او مدبلج، تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل على النايل سات مترجمة للعربية :-

– قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

– قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

– قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

– قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقي