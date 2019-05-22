تسريح مؤذن تونسي رفع آذان المغرب قبل موعده في رمضان

سرّحت وزارة الشؤون الدينية التونسيّة اليوم الأربعاء، مؤذنًا في أحد المساجد التونسية، بعد قيامه برفع آذان المغرب قبل موعده، الأمر الذي تسبّب في إفطار أعدادًا كبيرة من المواطنين قبل الموعد بأكثر من سبعة دقائق، نتيجة لهذا الخطأ الغير معذور بحسب الوزارة.

وقال المدير الجهوي لوزارة الشؤون الدينية في نابل، برهان السويسي، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، إنه تمّ فعلًا إيقاف مؤذن جامع ”سيدي الشريف، في منطقة دار شعبان الفهري عن العمل“ ، بعد أن قام مساء أمس برفع آذان صلاة المغرب قبل وقتها، ما تسبب في إفطار سكّان المنطقة قبل أن يحين موعد الإفطار.

واعتبر المسؤول التونسي، أنّ الواقعة حصلت ”سهوًا وليس تعمدًا“، معتبرًا أن الخطأ وارد، في وقت شهدت فيه المنطقة حالة احتقان في صفوف السكّان، الذين طالبوا بتغيير المؤذن وحمّلوا المسؤولية للمشرفين على المسجد.

من جانبه، أفاد مصدر من دار الإفتاء في تونس بتصريح صحفي، أنه من المستحبّ قضاء يوم آخر لمن أفطر تبعًا لهذا الخطأ بعد خروج شهر رمضان، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أنّ حالة الفوضى والانفلات طالت بعض المساجد في تونس، إلى جانب بناء 393 مسجدًا بعد الثورة التونسية دون تراخيص.