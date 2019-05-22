شاهد: مسلسل كلبش 3 الحلقة السابعة عشر 17 – تجسس وقتل وأحداث شيقة

انتهت الحلقة السادسة عشر من مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة المعروض ضمن مسلسلات رضمان 2019 يكتشف سليم الأنصاري أن الممرضة التي تقوم برعاية ابنه تتجسس عليه.

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وينجو أكرم صفوان في الحلقة 16 من مسلسل كلبش 3 المصري من محاولة اغتيال بمساعدة من سليم الأنصاري الذي أنقذ حياته.

ويقوم جلال خطاب بزيارة مفاجئة لأكرم صفوان ويسأله عن من يقف وراء محاولة اغتياله فيرد عليه أكرم بأنه لا يشك سوى في الجهات الرسمية ويقول لسليم الأنصاري أنهما الآن ليس لديهما سوى بعضهما.

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سليم يحميه في الحلقه السادسة عشر من مسلسل كلبش 3 هو وأسرته وأكرم يملك علاج ابنه بين يديه، أما لارا شقيقة أكرم فتعجب بما فعله سليم، ويعقد مؤتمر صحفي يقول فيه أنه لا يستبعد أى طرف من محاولة اغتياله.

كما يقول إن مسئولية الحكومة إيجاد من خطط لاغتياله، ويؤكد أن ما حدث له لن يثنيه عن محالاته لمعرفة أين تذهب ثروات بلاده، ويصر على ايجاد من قام بمحاولة الاغتيال.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة برفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.

وعرض الفنان أمير كرارة مسلسل كلبش الجزء الأول والجزء الثاني في رمضان 2017،2018، حيث حقق في الأجزاء الاثنين نجاحًا ملحوظًا.