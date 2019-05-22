بالأرقام .. تعرّف على عدد أشقاء عاصي الحلاني

تحدّث النجم اللبناني عاصي الحلاني للمرة الأولى عن أمورٍ خاصة تتعلّق بعائلته وذكرياته مع أسرته، وتطرّق للصعوبات والتحديات التي واجهها مع عائلته أثناء الحرب اللبنانية.

وبالدخول أكثر في تفاصيل الحياة العائلية، فاجأ الفنان الحلاني الجميع، بالقول إنّ عدد أشقائه وشقيقاته يصل إلى 13، مشيرًا إلى أنه فقد شقيقاً منذ ما يقرب من 4 سنوات.

جاء ذلك خلال حلول الفنان عاصي الحلاني ضيفًا على برنامج "عايشة شو" الذي تقدّمه الإعلامية عائشة عثمان على شاشة قناة النهار.

وأكد أن علاقة جيدة تجمعه مع جميع أفراد أسرته، وأن سبب عدم ظهورهم الإعلامي هو انشغالهم بحياتهم الخاصة، كاشفا أن أكثر ما جعله يشعر بالندم هو أنه لم يتمكن من البقاء لوقت أطول إلى جانب والديه قبل وفاتهما، ورد ذلك إلى ظروف عمله.

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وأعرب عن سعادته بمشاركته في برنامج The Voice معتبراً أنه استفاد من هذه التجربة على المستوى الإنساني أكثر من الفني، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

وعرّج الحلاني على مشاركة ابنه الوليد في برنامج "ديو المشاهير"، وردّ على سؤالٍ يتعلّق بفوز ابنه باللقب، بالقول: " إن السبب هو تمتعه بالموهبة".