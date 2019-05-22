تراند اليوم : الفيديو الكامل لمنى فاروق +18 mona farouk كامل فيديو مني فاروق الثاني

الفيديو الكامل لمنى فاروق ، mona farouk كامل فيديو مني فاروق الثاني ،ولا تزال عمليات البحث المتواصل حول الفيديو الاباحي للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج بشكل مهول عبر محركات جوجل ، خصوصا بعد انتشار فضيحة منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف خلال تصوير مقطع فيديو لها وهي تتراقص بثياب شبه عارية.

فقد عم مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اباحي للفنانة المصرية منى فاروق وهي بثياب شبه عارية برفقة شيماء الحج يتراقصون على اغنية ، الامر الذي خلف ضجة اعلامية كبيرة.

الفيديو الكامل لفضيحة الفنانة منى فاروقتم تداوله بكثرةعبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات من رواد "الفيسبوك"، تحمل طابع السخرية كون الممثلة المعروفة تظهر في الفيديو شبه عارية، لا ترتدي سوى الداخلية، ما اعتبره البعض أن الفنانة كانت بصحبة أصدقاء في إحدى الشقق؛ حسبما وضح في أغلب التعليقات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج وهم يتراقصون بملابس شبه عارية .

الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

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فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج ، لم تبديا حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.

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