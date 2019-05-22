رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2019 اخر العام ثالثة اعدادى برقم الجلوس على موقع مديرية...

نتابع مع زوار موقعنا الكرام نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2019 اخر العام حيث أنهى أبنائنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة امتحان الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 16 مايو 2019، وذلك بمحافظة الجيزة، هذا وقد أكد السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وشدد على رؤساء الجهات المعنية بالتأكيد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، ، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية للطلاب أثناء سير الامتحانات، والتأكد من حسن سير الامتحانات، لمنع الغش، و إتمام جميع التجهيزات اللازمة للامتحانات بالمحافظة، حتى يؤدى الطلاب الامتحان هذا العام في جميع إدارات محافظة الجيزة.

يتم الان الانتهاء من أعمال الكنترول على مستوى محافظة الجيزة، لبدء اعتماد النتيجة من محافظ الجيزة ليتم بعدها الاعلان عنها بشكل مباشر عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أوبوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

– نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019

هذا وقد شدد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة الأستاذ/ خالد حجازى، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الدقة والإتقان أثناء التصحيح والمراجعة، وأن يكون التصحيح في مصلحة الطالب، وأن يعطى كل طالب حقه ، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للمحافظة هذا العام فور الانتهاء من أداء الطلاب امتحاناتهم في المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العام 2019، ثم انتظار ظهور النتيجة النهاية للعام الدراسي 2019، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والكونترول ورصد الدرجات، وتحديد نسب النجاح بالمحافظة، وفور الانتهاء من جميع الأعمال بالمديرية سوف يتم عرضها على السيد محافظ الجيزة لكى يقوم باعتمادها، تمهيدًا لرفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019

فور اعتماد نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ، سوف يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم، لكى يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة نتيجته، ثمرة تعبه طول العام، بكل سهولة ويسر في ثوان معدودة قبل ظهورها بالمدارس بساعات، هذا وتمثل الشهادة الإعدادية مرحلة فاصلة في حياة الطلاب العلمية، فأما أن يتأخذ المجال الثانوي العام ثم الجامعة، وأما أن يتخذ المجال الفني أما صناعى أو تجارى أو زراعى أو فندقي، في الشهادة الإعدادية تمثل مرحلة مهمة في حياة الطلاب لذا يترقب الطلاب وأولياء أمورهم النتيجة وسط جو من الخوف والقلق.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة 2019

الدخول على رابط

وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، والتأكد من صحة نقله.

ثم الضغط على عرض فتظهر النتيجة النهائية للعام الدراسي 2019.

ملحوظة:

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مجموع الدرجات النهائي للترمين الأول والثاني، هو” 280″ درجة مقسمين على ترمين 140 لكل ترم، وفى النهاية تظهر النتيجة مجمعة بالترمين، ونحن نتمنى من خلال موقعنا النجاح ودوام التوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات.

اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني برقم الجلوس محافظة الجيزة

يسعد موقع نجوم مصرية ان يتواصل معكم ويرصد اليكم نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الجيزة لعام 2019 ، بمختلف مديريات التربية والتعليم المختلفة والمنتشرة داخل المحافظة فقط اكتب رقم جلوسك وسوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها ان شاء الله وذلك فى حالة صعوبة حصولك عليها من خلال مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2019

اترك رقم جلوسك وسنوافيكم بالرد بانتيجه ليصلك اشعار بالرد بالنتيجه بالتوفيق للجميع ان شاء الله

يمكنك الان الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعداديه فى كلا من المحافظات التالية:-

فى انتظار الاعلان الرسمى لنتيجة الاعدادية بالجيزة خلال الفترة التالية بعد اعتمدها السيد المحافظ وسنتابع معكم تفعيل رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة الجيزه خلال الأيام التالية فتابعونا او اكتب رقم جلوسك وسنوافيكم بالنتيجة فوراً.

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