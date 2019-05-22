ترقب نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة الشرقية 2019 الصف الثالث الاعدادي اخر العام برقم...

نتابع مع زوار موقعنا نجوم مصريه نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الشرقية 2019، حيث يعيش الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بمحافظة الشرقية جو من الترقب والانتظار والخوف حتى موعد ظهور نتائجهم، حيث أنتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي وفق الجداول الرسمية للامتحانات الخاص بالترم الثاني 2019 بمحافظة الشرقية، حيث بدأت امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة يوم السبت الموافق 11 مايو وأنتهت يوم الخميس الموافق 16 مايو 2018، حيث أستمرت الامتحانات على مدار 6 أيام متتالية، أدى فيها الطالب امتحان جميع المواد الدراسية المقررة عليه بالترم الثاني للعام الدراسي 2019.

– نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الشرقية 2019

والجدير بالذكر أصدار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليماته الخاصة بامتحان الشهادة الإعدادية بضرورة توفير الجو مناسب للطلاب أثناء أدائهم امتحان آخر العام، والتأكيد على توفير الرعاية الطبية بجميع إدارات المحافظة المنتشرة، والتأكيد على الاهتمام بالقرى البعيدة، والتأكد من حسن الإضاءة والرعاية الطبية، وكل ما يلزم الطلاب لإداء الامتحان في جو من الراحة النفسية، وضرورة الحرص والتشديد على جميع الإدارات بعدم الغش، وضبط أي حالة غش، وذلك حرصاً على أبنائنا الطلاب وأن يكون هنالك مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية – مديرية الشرقية التعليمية

من المقرر ظهور نتيجة الإعدادية بعد أن انتهت الامتحانات مباشرة حيث يستغرق ظهور النتائج أيام قليلة بمجرد الانتهاء من الامتحان، حيث يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإنهاء أعمال الكنترول الخاصة بالشهادة الإعدادية بالمحافظة، وأنه فور اعتمادها من السيد محافظ الشرقية سوف يتم رفعها عبر الموقع الخاص بالمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مديرية الشرقية التعليمية تسهيلاً على أبنائنا طلاب والطالبات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية عام 2019

يترقب وسط جو من الخوف والقلق جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم امتحانات الشهادة الإعدادية، وظهور نتيجة آخر العام، الذى بناء عليه يتحدد مستقبلهم العلمي فيما بعد، حيث تعد الشهادة الإعدادية بناء على القرارات الوزارية الجديدة، هي أول شهادة رسمية يحصل عليها الطالب بعد 9 سنوات من الدراسة، فيما يسمى مرحلة إتمام التعليم الأساسي، وبعدها يخرج الطالب على مرحلة الثانوية، للانتقال لبداية حياة علمية جديدة أما ثانوي عام ، ثم الجامعة أو ثانوي فنى بأقسامه المتعددة، لذا يمكن الاستعلام عن النتيجة بالدخول على، رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية أو موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، فيظهر مربع اكتب فيه رقم جلوس الطالب ثم نضغط على عرض أو بحث فتظهر النتيجة الخاصة بالطالب المستعلم عنه، شاملة درجات كل مادة على حده المجموع الكلى للدرجات.

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اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الشرقية 2019

يسعد موقع نجوم مصرية ان يتواصل معكم ويرصد اليكم نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الشرقية، بمختلف مديريات التربية والتعليم المختلفة والمنتشرة داخل المحافظة وهي فقط اكتب رقم جلوسك وسوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها ان شاء الله وذلك فى حالة صعوبة حصولك عليها من خلال مديرية الشرقية التعليمة.

نتابع معكم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية خلال الأيام المقبلة حيث لن تصدر اى تصريحات رسمية خاص بأعمال الامتحانات فى محافظة الشرقية، ونتابع ظهور اى تصريحات المسئولين بالمحافظة عن الموعد الرسمي لظهور نتيجة الاعدادية بالشرقية، اكتب رقم جلوسك وانتظر معنا النتيجه بالتوفيق للجميع ان شاء الله

يمكنك الان الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعداديه فى كلا من المحافظات التالية:-

نتابع معكم خلال الأيام التالية ظهور نتيجة الاعدادية بمحافظة الشرقية حيث لم ترد حتى الان اى اعلانات رسمية او تصريحات حيث ان نتيجه الاعداديه سوف تظهر على مستوى مديريات التعليم والمراكز فى المحافظة وهى مركز الزقازيق,أبو حماد,أولاد صقر,الإبراهيمية,بلبيس,الحسينية,ديرب نجم,فاقوس,كفر صقر,مشتول السوق,منيا القمح,ههيا كما سوف يتم رفع النتائج كاملة على موقع مديرية التربيه والتعليم بالشرقيه او موقع الشرقية توداي الذى سوف نتابع معكم تفعيل جميع الروابط الخاصة بـ استعلام نتيجة الاعدادية بالمحافظة فتابعونا او اكتب رقم جلوسك فى تعليق وسنرد عليك بالنتيجة بالتوفيق لجميع ابنائنا فى محافظة الشرقية.

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