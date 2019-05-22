مديرية التربية والتعليم بالجيزة.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الجيزة، نتابع معكم أخر ما ورد من أخبار بخصوص إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الجيزة، حيث أعلن منذ أيام الأستاذ خالد حجازي مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأنه أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ما زالت مستمرة، حيث أوشكت أعمال تصحيح المواد الدراسية المختلفة على الانتهاء ليتم بعدها القيام بأعمال المراجعة ومن ثم ترصيد درجات الطلاب ثم التجميع.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2019:-

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة الجيزة 2019 ستكون بعد الانتهاء من أعمال كنترول الشهادة الإعدادية على الرابط الإلكتروني الخاص بموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة والذي يمكن الدخول عليه بالضغط هنا

كذلك فإننا سنكون سعداء إذا ما قمت عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة بكتابة اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع، حيث سنقوم بالرد بعرض النتيجة حينما تقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة باعتماد نتيجة الترم الثاني 2019 من قبل محافظ الجيزة.

من جهة أخرى فقد أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الأستاذ خالد حجازي بأن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة للغاية بالمقارنة بالأعوام السابقة، كما أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة ستقوم بإعلان النتيجة فور اعتماد السيد المحافظ لها.

وأضاف بأن مديرية التربية والتعليم بالجيزة قد اتبعت هذا العام نظام جديد حيث أنها عملت على القيام بتصحيح الامتحانات في ذات اليوم من أجل سرعة إعلان النتيجة لأبناؤنا الطلبة والطالبات.

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