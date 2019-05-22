الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية اخر العام ثالثة إعدادي الفصل الدراسي الثاني برقم...

نقدم لزوار موقعنا نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية الترم الثاني برقم الجلوس، حيث ينتظر الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019 وسط جو من الترقب والانتظار أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان آخر العام الترم الثاني محافظة القليوبية، حيث بدأت الطلاب الامتحانات يوم الخميس الموافق 9 مايو وأنتهت يوم الأربعاء 15 مايو 2019، حيث خاض طلاب المحافظة بجميع إداراتها التعليمية المنتشرة على مستوى المحافظة الامتحانات على مدار 6 أيام على أن يقطع يوم الجمعة في وسط الامتحانات أجازه رسمية، هذا وقد أدى الطلاب امتحان بعض المواد الدراسية ولم ترد أي شكوى من صعوبة الامتحانات حتى الآن.

– نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019

هذا وقد شدد السيد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على السيد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة التأكد من إتمام جميع التجهيزات اللازمة التي تجعل الطلاب يؤدون الامتحان هذا العام في جميع إدارات المحافظة المنتشرة في جو مناسب ومستقر، كما أكد سيادة المحافظ على ضرورة توفير جو من الراحة النفسية للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتوفير وحدة إسعاف متواجدة داخل المدارس المختلفة، تحسباً لحدوث أي مكروه للطلاب، وصرح بأن الامتحانات سوف تكون في مستوى الطالب المتوسط ولن تخرج عن الكتاب المدرسي، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019

كشف السيد الأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بأنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني والنهائي للعام الدراسي 2019، للمحافظة فور الانتهاء من كافة أعمال الكونترول من تصحيح ورصد الدرجات، وتحديد نسب النجاح بالمحافظة، وفور الانتهاء من جميع الأعمال بالمديرية سوف يتم عرضها على السيد محافظ القليوبية لكي يقوم باعتمادها، تمهيدًا لرفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019 – مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية

ترقب أولياء أمور والطلاب على مستوى محافظة القليوبية، موعد الإعلان الرسمي عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث تمثل الشهادة الإعدادية الشهادة الرسمية التي يحصل عليها الطالب بعد 9 سنوات من الدراسة، وتسمى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، حيث يدخل الطالب بعدها مرحلة التنسيق لدخول التعليم الثانوي أما العام أو التعليم الفني بأقسامه المتعددة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2019

والجدير بالذكر أن المجموع الكلي للترمين مجمعين بالشهادة الإعدادية هو 280 درجة، حتى يستطيع كل طالب حساب النسبة المئوية لمجموع درجاته الكلية.

أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القليوبية 2019 برقم الجلوس

يسعد موقع نجوم مصرية ان يتواصل معكم ويرصد اليكم نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة القليوبية ، بمختلف مديريات التربية والتعليم المختلفة والمنتشرة داخل المحافظة فقط اكتب رقم جلوسك وسوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها ان شاء الله وذلك فى حالة صعوبة حصولك عليها من خلال مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية.

مازلنا فى انتظار الاعلان الرسمي نتيجه الاعداديه بالقليوبيه بعد اعتماد المحافظ لها وستكون النتيجة متاحة على رابط على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال أيام سجل رقم جلوسك واسمك للحصول على النتيجة فور ظهورها بالتوفيق للجميع ان شاء الله.

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يمكنك الان الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعداديه فى كلا من المحافظات التالية:-

موعد نتيجة الشهادة الاعداديه بالقليوبيه

فى اخر تصريح للسيد الاستاذ طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بان اعمال التصحيح الخاصة بالشهادة الاعدادية بالمحافظة على قدم وساق، الان ظهور نتيجة ثالثة اعدادى محافظة القليوبيه، فى اقرب وقت وقد قال ان النتيجه سوف تظهر خلال أيام وبالتحديد فى اخر الاسبوع القادم اي قبل نهاية الشهر ،نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية من خلال هذا التقرير.

مازلنا فى انتظار اى اخبار جديدة عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية عبر مديرية التربية والتعليم آخر العام والتى افادت ان النتيجة ستظهر نهاية الأسبوع اكتب رقم جلوسك فى تعليق ليصلك اشعار بالرد به النتيجه ان شاء الله فور اعتمادها ونشرها على بوابة المديرية العامة بالقليوبية.

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