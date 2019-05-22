حقيقة وفاة الشاعر السعودي بدر المليحي

باغت الموت الشاعر السعودي بدر المليحي، صباح اليوم الأربعاء، لينتقل إلى جوار ربه بعد أزمةٍ قلبية مباغتة ألمّت به.

ومن المقرر أن يُصلّى عليه غدًا الخميس بعد صلاة العصر في مسجد الملك خالد في أم الحمام بالعاصمة الرياض.

ونعى شقيق الشاعر الراحل عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ معلنًا وفاة أخيه، مبينًا أن العزاء سيكون في منزل العائلة، يوم الخميس، بعد صلاة التراويح، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وكتب شقيق الشاعر على تويتر: ”بقلوب راضية بقضاء الله وقدره،انتقل إلى رحمة الله أخي بدر بن زيد المليحي وسيصلى عليه: يوم الخميس ١٨/رمضان /١٤٤٠هـ الموافق ٢٣/مايو/٢٠١٩م بعد صلاة العصر في مسجد الملك خالد في أم الحمام. وسيقام العزاء في منزلنا في حي الورود بالرياض بعد صلاة التراويح. إنا لله وإنا إليه راجعون“.