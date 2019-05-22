حقيقة وفاة ملك ماليزيا السلطان أحمد شاه

غيّب الموت، اليوم الأربعاء، ملك ماليزيا الأسبق، السلطان أحمد شاه عن عمرٍ قاربَ التسعين عامًا، في أحد المستشفيات الماليزية.

وقال وان روسدي وان إسماعيل، رئيس ولاية بهانج، في بيان، إن ”الملك الأسبق السلطان أحمد شاه، والد الملك الحالي، السلطان عبد الله أحمد شاه توفي في المستشفى صباح اليوم“.

وأعربت نائبة رئيس الوزراء الماليزي، وان عزيزة وان إسماعيل، عن تعازيها في وفاة الملك السابق، عبر حسابها في موقع ”تويتر“.

ولد أحمد شاه عام 1930، وتولى عرش ولاية بهانج نيابة عن أبيه السلطان أبو بكر، سنة 1974.

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وأصبح أحمد عام 1979 ملكًا لماليزيا، واستمر حكمه حتى 1984.

ووفق نظام الملكية الدستورية في ماليزيا، يتولى الملك أحد سلاطين الولايات التسع بالتناوب كل 5 سنوات، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

يذكرُ أنّه في مطلع العام الماضي، جرى انتخاب عبد الله أحمد شاه، من قِبل أعضاء الأسر الملكية الماليزية، ليكون ملكًا جديدًا ويتقلّد زمام الحكمِ في ماليزيا.