تراند اليوم : كشف جديدبأسماء المستفيدين من 100 دولار في قطاع غزة..رابط فحص...

توزيع المساعدة النقدية للأسر الفقيرة (100$) بدءا من اليوم الاثنين للكشفين الأول والثاني (جميع المستفيدين سابقا) عبر مكاتب البريد ووفقا للترتيب الأبجدي
رابط فحص 100$ للدفعتين الاولى والثانية من هنا
ملاحظة : كشوفات الأسماء ستكون عبر موقعنا الاخباري الخليج 365
روابط اخري :-
رابط فحص المساعدات المالية القطرية “100 دولار” لسكان قطاع غزة
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تحديث : كشف أسماء المستفيدين من 100 دولار في قطاع غزة
رابط فحص 100 دولار من قطر المقدمة للأسر الفقيرة والعمال في قطاع غزة