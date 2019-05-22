تراند اليوم : كشف جديدبأسماء المستفيدين من 100 دولار في قطاع غزة..رابط فحص...

توزيع المساعدة النقدية للأسر الفقيرة (100$) بدءا من اليوم الاثنين للكشفين الأول والثاني (جميع المستفيدين سابقا) عبر مكاتب البريد ووفقا للترتيب الأبجدي

رابط فحص 100$ للدفعتين الاولى والثانية من هنا

ملاحظة : كشوفات الأسماء ستكون عبر موقعنا الاخباري الخليج 365

روابط اخري :-

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رابط فحص المساعدات المالية القطرية “100 دولار” لسكان قطاع غزة

للاستعلام عن مساعدات المنحة القطرية – اضغط هنا

تحديث : كشف أسماء المستفيدين من 100 دولار في قطاع غزة

رابط فحص 100 دولار من قطر المقدمة للأسر الفقيرة والعمال في قطاع غزة