تراند اليوم : مؤخرة سما المصري تضرب من جديد – صورة

لا تقدّم الرقاصة المصرية سما المصري التي تدعى سامية أحمد، كما قالت حين حلت ضيفة على برنامج (شيخ الحارة) تقديم المذيعة المصرية سما المصري، وإنها تزوّجت لمرتين بشكل رسمي، وقالت إن الزواج العرفي ليس حراماً طالما في شهود.

بعد إطلالتها مع بسمة وهبة، نشرت سما صورة جديدة لمؤخرتها الكبيرة، وكأنها تغيظ كل المتابعين ولا تحترمهم، ونالت الصورة أكثر من 2000 تعليق جاءت كلّها تنتقد الرقاصة التي تخطت الحدود كثيراً.

وكانت سما نفت ما تم تداوله مؤخراً بشأن وقوعها ضحية لبرنامج المقالب (رامز في الشلال)، الذي يقدمه رامز جلال هذا الموسم في رمضان 2019، وأن الفيديوهات التي انتشرت قديمة وتعود لبرنامج (رامز قرش البحر).