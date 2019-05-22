حقيقة وفاة محمد نجم جراء جلطة دماغية

أورد بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء أنباء عن وفاة الفنان المصري محمد نجم جراء اصابته بجلطة في المخ والتي أدخل على اثرها المستشفى.

وأكدت مصادر مقربة من الفنان محمد نجم تدهور حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية بعد اصابته بجلة في المخ والتي نقل على أثرها إلى أحد مشافي القاهرة.

وقالت المصادر إن الفنان محمد نجم في حالة حرجة جدا، بعد إصابته بجلطة في المخ بالإضافة إلى مشاكله القديمة التي يعاني منها في الكلى، بحسب صحيفة الوطن المصرية.

منع الزيارة عن محمد نجم:

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إلى ذلك أكدت المصادر المقربة أن إدارة المستشفى منعت الزيارة عن الفنان محمد نجم بشكل تام، كما استبعدت فكره سفره للخارج للعلاج لصعوبة تحركه، وفقا للصحيفة، ولا صحة لأنباء وفاته حتى اللحظة.

من هو محمد نجم:

الفنان محمد نجم، ممثل كوميدي مصري ولد بتاريخ 14 يناير 1944 في قرية الغار الشرقية إحدى القرى التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية، بدأ التمثيل في أوائل السبعينات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون.

وابتعد الفنان محمد نجم عن السينما والتلفزيون منذ أن أسس مسرحه الخاص، الذي يحمل اسمه، واتجه للمسرح الكوميدي وأصبح علامة بارزة في الكوميديا وحقق من خلاله نجاحات باهرة من خلال أدائه الساخر، الذي ينتزع الضحكات من القلوب، وحركاته الكوميدية.