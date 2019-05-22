حامل تنجب 6 توائم فى بولندا

فى الحالة الاولى من نوعها في بولندا انجبت امرأة 6 توائم، في مستشفى كراكوف الجامعي جنوبي البلاد.

وقرر الأطباء إجراء عملية قيصرية للمرأة الحامل وهي في أسبوعها الـ 29 وولدت البولندية 6 توائم، 4 إناث وذكرين يزن كل منهم حوالي الكيلوغرام.

وقالت ناطقة باسم المستشفى لوكالة فرانس برس "الأم التي هي دون الثلاثين من العمر وأولادها في حالة جيّدة"، متعهدة تقديم المزيد من المعلومات في هذا الصدد الثلاثاء.

وبحسب أطباء مستشفى كراكوف، تعدّ ولادة ستة توائم حالة نادرة جدّا. وتحدث ولادة من هذا النوع مرّة واحدة من أصل 4,7 مليارات عملية إنجاب وفقا ل"العربية".

وقدّم الرئيس البولندي أندريه دودا التهاني للوالدين، مغرّدا "هي الحالة الأولى من نوعها في بولندا".