جامعة المعرفة تفتتح أولى مشاريعها سبتمبر المقبل

صرح المدير التنفيذي لمشروع جامعة المعرفة إيهاب سلامة اليوم الأربعاء عن موعد افتتاح أول جامعة ضمن المشروع و فتح باب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة لجميع الطلاب المصريين والوافدين سواء كانوا خريجي مدارس الثانوية العامة أو المدارس الصناعية الفنية او غيرها.

ومن المقرر افتتاح أول جامعة بالمشروع في اول شهر سبتمبر المقبل، لتدخل ماراثون تنسيق القبول بالجامعات لعام 2019/2020.

وأوضح سلامة أنه بعد اكتمال عملية التقديم الإلكتروني يتم ارسال الموافقة على الطلاب المقبولين، حسب الشروط، التي وضعتها الجامعة الأم بإنجلترا وهي جامعة" Coventry university".

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طبقاً لقانون الجامعات الدولية التي أصدرته الدولة المصرية متمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيتم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب المصريين بالجنيه المصري وبناءً عليه فسوف تكون المصروفات داخل جامعة المعرفة بالجنيه المصري.

وتستضيف جامعة المعرفة عدداً من الجامعات الدولية المتخصصة في الهندسة والطب والكمبيوتر والحاسب الآلي، وقد تعاقدت الجامعة بعمل شراكة مع جامعة إنجليزية واحدة هي جامع. Coventry university

وتصنف جامعة المعرفة رقم 7 على مستوى انجلترا في طرق التدريس، وقد تعاقدت على 3 كليات بـ 9 تخصصات هما كلية الهندسة وتشمل ثلاث تخصصات منهم الهندسة المعمارية والهندسة الكهربائية وكلية الكمبيوتر وعلوم الحاسب وتشمل أيضا ثلاث تخصصات، بالإضافة إلى كلية الإعلام التي تتضمن هي الأخرى ثلاث تخصصات منها التصميم والإعلام الإلكتروني، بحسب "البوابة نيوز".