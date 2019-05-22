azhar.eg: نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ترم ثاني 2019 برقم الجلوس فقط وروابط الاستعلام المباشر

انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية يوم 20 مايو 2019، والآن ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج امتحانات الاعدادية الأزهرية، وقد بدأت المدارس بالفعل في جميع المحافظات في تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وخلال الايام القادمة سيتم رصد الدرجات وارسالها إلي مشيخة الازهر بالقاهرة لاعتمادها وإعلانها علي المواقع الرسمية المتخصصة مثل بوابة الأزهر الإلكترونية وأيضا موقع الازهر التعليمي للنتائج، وسنتابع معكم كل التظورات حل نتيجة الاعدادية الازهرية في هذه المقالة فتابعونا.

سوف يتم الانتهاء من تصحيح الازراق الامتحانية للاعدادية الازهرية ترم ثاني ثم اعتماد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال الأيام القادمة وذلك حسب ما أكدته العديد من المصادر حول ظهور نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية ترم ثاني 2019، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من موقع الأزهر التعليمي وذلك عن طريق وضع رقم الجلوس الخاص بالامتحانات أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

بالخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الخطوي الأولي: الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــــــــــا

الخطوة الثانية: قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على النتيجة والمجموع الكلي للحصول علي نتجة الاعدادية الازهرية

بالخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 عبر موقع الأزهر التعليمي

الدخول على موقع الأزهر التعليمي من هنــــــــــــا

الخطوة الثانية: قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على النتيجة والمجموع الكلي للطالب لمعرفة نتائج الاعدادية الازهرية

تم بالفعل تشكيل لجنة من قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة سير الامتحانات من داخل اللجان في العديد من المحافظات، وقد تأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه لا توجد أي مشاكل في داخل اللجان الامتحانية وأن الأسئلة كانت مناسبة لجميع مستويات الطلاب ولم تخرج عن المقررات الدراسية.

وأكدت العديد من المصادر الموثوقة على أن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 ستكون متواجدة على بوابة الأزهر الإلكترونية فور ظهورها أو عبر موقع الأزهر الشريف التعليمي، حتى يتمكن كل طالب وطالبة وكل من أولياء الأمور الدخول على الروابط السابقة للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

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