ترقب: نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس فقط عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

يمكن لجميع طلبة وطالبات في الشهادة الاعدادية الأزهرية أو أولياء أمورهم الاستعلام عن درجات الترم الثاني، لجميع المواد الدراسية الأزهرية والنسبة المئوية وحالة الطالب من نجاح أو رسوب، عن طريق الدخول إلي بوابة الأزهر الإلكترونية، وسنعلمكم في هذه المقالة فور الإعلان عن النتيجة حتي تتمكنوا من معرفة نتائج امتحانات الازهر 2019.

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الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg

أولاً: الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية

ثانياً: قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

ثالثاً: ثم قم بالضغط على بحث لعرض نتيجة الطالب لكل مادة والمجموع الكلي

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018 عبر موقع الأزهر التعليمي

أولاً: الدخول على موقع الأزهر التعليمي من هنــــــــــــا

ثانياً: قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

ثالثاً: ثم قم بالضغط على بحث لعرض نتيجة الطالب لكل مادة والمجموع الكلي

إنّ من المُقرّر الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات قريباَ، كما أشارت بعض المصادر أنّ الأزهر الشريف سيُعلن في القريب العاجل عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام 2019 الترم الثاني، وأنّ مشيخة الأزهر تعمل بكُل جدّ مِن أجل سير وتسهِيل العملية التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بدأت اعمال التصحيح في كل المحافظات وسوف تستمر لعدة ايام ممتالية، بعدها سوف يقوم الكنترول الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية برصد النتيجة وإرسالها إلى قطاع المعاهد الأزهرية في القاهرة لاعتمادها من قبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

بمجرد الانتهاء من رصد ومراجعة درجات الطلاب للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية سيتم اعتماد النتائج من شيخ الأزهر تهيداً لرفعها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات، وقد أكد عبدالرحيم على أنه يتم تحري الدقة في تصحيح ورصد درجات الطلاب لعدم وجود أى أخطاء في النتائج.