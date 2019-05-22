حقيقة وفاة زوجة صدام حسين ساجدة خيرالله طلفاح

نفى مقربون من ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، رغد، ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة امها ساجدة طلفاح.

واستهجنوا صدور مثل هذه الشائعات بشكل مستمر، اضافة الى تلفيق التصريحات على لسان ابنة صدام رغد، والتي تضطر الى نفيها بين الحين والاخر. وفق موقع "نور الاردن"

هي زوجة رئيس العراق الراحل صدام حسين، من مواليد مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين في 24 يونيو 1937م، ولقد عملت كمعلمة فيمدرسة ابتدائية ثم أصبحت ناظرة لأحدى المدارس بعد انقلاب عام 1968م.

تزوجت صدام حسين عام 1963م، قبيل فراره إلى مصر وأنجبت له ابنين عدي عام 1964 وقصي عام 1967 وثلاث بنات رغد عام 1968 ورنا عام 1971 وحلاعام 1977، وذهبت إلى الأردن مع بناتها، ثم انتقلت للعيش في قطر مع ابنتها الصغرى حلا عام 2004م.

وهي ابنة خير الله طلفاح المسلط، خال صدام حسين، وأخت وزير الدفاع السابق عدنان خير الله طلفاح، وتزوجت صدام حسين عام 1963م