مواعيد مسلسل حكايتي 2019 على قناتي cbc mbc4

مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة “سينرجي"، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري: وفاء عامر، وإدوارد.

وبمشاركة كل من أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبد الحكيم.

ودخل مسلسل "حكايتي" في أول بطولة للممثلة ياسمين صبري السباق الرمضاني لهذا العام 2019 من إنتاج شركة سيرنجي المتخصصة في المسلسلات المصرية.

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ورغم ملاحظات البعض على أداء ياسمين، وأنه من المبكر أن تتحمل عبء عمل درامي كامل، إلا أن هذه لم تكن أزمة العمل الوحيدة، حيث واجه ادعاءات بالسرقة من رواية "لاسكالا" للروائية السعودية نور عبد المجيد، التي رفعت قضية للحفاظ على حقوقها الفكرية، وتلقت دعماً في مواقع التواصل.

مواعيد المسلسل على شاشة قناة CBC

يُعرض مسلسل حكايتي في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

يعاد مسلسل حكايتي في تمام الساعة 04:00 صباحاً.

يعاد مسلسل حكايتي في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

يعاد مسلسل حكايتي في تمام الساعة 03:30 مساءًا.

مواعيد المسلسل على شاشة قناة mbc4