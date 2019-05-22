"ببجي": هكذا قتل شخص زوجته بسبب لعبة PUBG

كشفت مصادر إعلامية، اليوم، عن تفاصيل جريمة قتل مروعه، كان بطلها زوج كان من أحد نجوم اللعبة الشهيرة عبر الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة "ببجي - PUBG".

وأوضحت المصادر أن رجلا من بوليفيا يدعى خوسيف سالامنكا (30 عاما) شرع في قتل زوجته التي تسمى "فانيا"؛ بسبب إدمانه الجنوني على لعبة "ببجي" التي قامت العديد من الدول حول العالم بحظرها ومنع ممارستها.

وفي التفاصيل، جرى الخلاف بين الزوجين الذين كانا يعيشان حياة سعيدة في منزلهما، حيث أنه وبسبب قيامه (الزوج) بلعب "ببجي" لوقت طويل جدا، نفذ صبرها منه، وتشاجرت معه، قبل أن يقتلها، في جريمة مروعة هزت البلاد.

ووفق المصادر، فإن الزوج رجع من عمله كالمعتاد في المساء، و فتح جهازه "الجوال" ليلعب "ببجي" كما كل يوم، إلا أن زوجته لم يعجبها روتينه هذا، وصراخه المستمر بسبب ما تتطلبه اللعبة، فنشب خلاف بينهما، ثم ضربها وقتلها بيديه، إلا أن جاء الجيران فوجدوها غارقة بدمائها على الأرض.

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بلاير أنونز باتل غراوندز المعروفة باسم بوبجي PUBG أو ساحات معارك اللاعبين المجهولين، هي عبارة عن لعبة كثيفة اللاعبين عبر شبكة الإنترنت و‌لعبة بقاء صدرت بتاريخ 23 مارس 2017، ثم انتشرت في غالبية دول العالم كالنار في الهشيم.

يذكر أن دولا عربية وإسلامية، توجهت إلى حظر لعبة "ببجي" أو بعض التقنيات الخاصة فيها مثل الاتصال، في حين اعترض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك؛ بداعي أنها لعبة مسلية وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية.