شاهد: مسلسل حكايتي الحلقة 16 بطولة ياسمين صبري - رمضان 2019

انتهت الممثلة ياسمين صبري من تصوير دورها في مسلسل "حكايتي" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2019، والذي أثار اعجاب شريحة واسعة من المتابعين العرب.

الحلقة 16 هنـــا

نشرت الممثلة سارة نخلة صورتها من كواليس تصوير آخر مشهد في المسلسل ووجهت الشكر لكل من شارك في هذا المسلسل مؤكدة سعادتها لتواجدها ضمن فريق العمل.

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يذكر أن مسلسل "حكايتي" يعد البطولة التليفزيونية الأولى لياسمين صبري، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، هنادي مهنى وإنتاج سينرجي.

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل حكايتي للنجمة ياسمين صبرى، ذهاب أدهم - أحمد حاتم إلى فريدة عسل- وفاء عامر ليسألها عن الشخص الذى أنقذ داليدا، فرفضت أن تساعده بالمعلومات خوفا على- أحمد صلاح حسنى، ثم أقنعها بأن مصلحتهما واحدة وهى الانتقام من داليدا، وقرر أدهم الخلاص من داليدا بأسرع وقت وطلب عنوان "على" وعمله.

مسلسل حكايتى بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.