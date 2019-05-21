وفاة الشاب حازم عبيدالله أثناء الصلاة بنهار رمضان 2019 (شاهد الفيديو)

أفادت مصادر إعلامية أردنية، اليوم، بوفاة شاب أثناء تأديته الصلاة في أحد المساجد بالعاصمة عمان.

وقالت المصادر إن الشاب الأردني حازم فؤاد عبيدالله، يبلغ من العمر (36 عاماً) توفي خلال تأدية صلاة الظهر في احد المساجد. وفق موقع زاد الأردن.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الشاب عبيدالله من سكان منطقة جبل المنارة بالعاصمة عمان.

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وتفاعل العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة الشاب عبيدالله، حيث كتب طالب فيصل : "الشاب الأردني حازم فؤاد عبيدالله يسلم روحه لبارئها وهو بين يدي الله في صلاة الظهر في عمان يوم الخامس عشر من رمضان".

وقال الدكتور علاء القريوتي : "وفاة صديقي حازم عبيدالله في المسجد أثناء صلاة الظهر 21/5/2019، رحمك الله تعالى و اسكنك فسيح جناته مع الأنبياء و المرسلين والشهداء و الصديقين و الصالحين و حسن اولئك رفيقا...اللهم اني أسألك حسن الخاتمة".