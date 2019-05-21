مشاهدة مسلسل زي الشمس الحلقة 16 - رمضان 2019

لا يزال لغز مقتل "فريدة" ريهام عبد الغفور مستمراً في احداث الحلقة 15 من مسلسل زي الشمس للفنانة دينا الشربيني على قناة mbc مصر.

الحلقة 16 هنـــا

وتغير الوضع في منزل نور بعد عودة العلاقات بين عمر، وقرر التواجد معهما باستمرار ونقل مكان عمله للوجود بجانبها وتعويض فترة غيابه عنهما وفترة خلافاته مع والدتهم قبل وفاتها في ظروف غامضة.

Advertisements

ولكن ذلك تسبب في حيرة لدى دينا الشربيني بسبب رغبة "عمر" في العودة إليها من جديد، ولكنها تذكرت واقعة خيانته لها مع شقيقتها المتوفية ورفضت العودة إليه وهو ما أشعل الغيرة عنده خاصة مع تقارب دينا الشربيني مع "مصطفى" احمد داوود صديقها العائد من لندن.

وفي نفس الوقت يستمر التحقيق في قضية ريهام عبد الغفور ولم يتم تحديد القاتل الأصلي، خاصة بعد القبض على "سيف" أحمد مالك الذي اتضح انه كان على علاقة بها.

لكن ريهام رفضت الارتباط به وهو ما جعله يصبح مهووساً بها ويريد الحديث معها عنوة وهددها في لقائه الأخير بها قبل وفاتها بيومين وهو ما جعل أصابع الاتهام تتجه اليه.