مشاهدة مسلسل بروفا الحلقة 16 السادسة عشر كاملة - عودة ماجد إلى مصر

تطورت الأحداث في مسلسل بروفا في الحلقة 16 السادسة عشر حيث يعود أحمد فهمي "ماجد" إلى مصر وتنصدم ماغي بوغصن بعودته بعدما تم إخبارها من قبل صديقها المقرب وسام، كما ويشهد المسلسل نجاحا غير مسبوق والذي يعرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 16 السادسة عشر من مسلسل بروفا هنــا

يعيش طلاب المدرسة الثانوية الخاصة الذي يعمل بها أحمد فهمي كمدير كل منهم أزمة كبيرة تغير مسار حياتهم نحو الأسوأ، في الحلقة 16 من مسلسل بروفا، وما زالت المشاكل تحتد بين الأهالي بسبب الأبناء.

وشهدت الحلقة 16السادسة عشر من مسلسل بروفا اتهام "أميرة" بسرقة اسوارة أم " زينة" التي يبلغ ثمنها مبلغا باهضاً ولكن أميرة تنفي التهمة عن نفسها، كما وتحتد الأمور وتصل الأخبار إلى والدتها التي بدورها شككت في ابنتها وخاصة بعدما وجدت بحوزتها مبلغا كبيرا من المال.

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ومن جهة أخرى تعيش هبة حالة من الاستقرار برفقة جدها وازدادت حبا وقربا منه وخاصة بعدما واجه أزمة وشعرت أنها فقدته إلا انه طمأنها بأن حالته الصحية جيدة وفي حال حصل معه أمر سيء نصحها بالاتصال بالأستاذ ماجد أو المديرة ليلى.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC.