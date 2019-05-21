عادل إمام يتسبب بمشاجرة في يوم ميلاده

انزعج البعض من طلب رجل الأعمال نجيب ساويرس إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على شارع في مصر، بعد مسيرة حافلة من الأعمال القنية في السينما والتلفزيون.

وقال الكاتب والباحث في العلوم السياسية عمار علي حسن، الذي رد على ساويرس، قائلًا: "إن هذا من الممكن أن يحدث إذا تبرع عادل إمام للجمعيات الخيرية".

واشتعلت المشاجرة الكلامية بين ساويرس حسن، ويرد ساويرس مؤكداً أن إمام أعطى للشعب المصري السعادة وقدم الدفاع عن الحرية والتصدي للإرهاب وهذا يكفيه فالشعب المصري لا يعيش على الصدقات.

وكان الوسط الفني احتفل بميلاد الزعيم الـ79 وقدم الجميع له التهاني، واصفين إياه بصانع البهجة والسعادة للشعب المصري.

تجدر الاشارة إلى أن عادل إمام يغيب عن رمضان 2019 بعد خروج مسلسله “فالنتينو”، وكان آخر أعماله مسلسل “عوالم خفية” الذي عرض في رمضان 2018.