تفاصيل وفاة الفنان يوسف الدعجة

انتقل الى رحمة الله تعالى الفنان يوسف الدعجة اليوم الثلاثاء وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر غدا الأربعاء من مسجد البيضاء الكبير إلى مقبرة فاعور، جعله الله من عتقاء الشهر الفضيل وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم.

ولد يوسف الدعجة في عمان لعائلة فنية أردنية من أصل فلسطيني ، فوالده الإذاعي إسحاق الدعجة وشقيقاه كل من الفنان نبيل الدعجة والفنان غسان الدعجة.

جذبته الانشطة المدرسية الفنية وظهرت بوادر موهبته من خلال بعض الأعمال المسرحية والاحتفالات التي تقيمها المدرسة . واستمر في دراسته ففضل دراسة الفرع الأدبي على الفرع العلمي، لانسجامه مع اهتماماته الفنية والادبية.

خلال المرحلة الثانوية بدأ بالتمثيل المحترف على خشبة المسرح وعمل مع رائد المسرح الأردني هاني صنوبر وأفاد منه كثيراً، حيث قدم معه مسرحية أفول القمر عام 1968م، وكان لهذه المسرحية رواج ملحوظ، حيث قدمت يوسف الدعجة للجمهور، ولنخبة الفنانين والمثقفين، وبذلك تقدم خطوة واسعة نحو احتراف التمثيل.

وأصبح عضواً في فرقة أسرة المسرح الأردني التي أسسها هاني صنوبر، عند تأسيس دائرة الثقافة والفنون، التي كانت تقوم بعمل وزارة الثقافة، بل كانت البؤرة التي ولدت منها وزارة الثقافة في ثمانينيات القرن الماضي.