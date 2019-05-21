ماذا حدث مع الفنان مصطفى حشيش ؟

جرى اليوم الثلاثاء، نقل الفنان المصري مصطفى حشيش، إلى إحدى المستشفيات الخاصة بعد أن تعرض لازمة صحية قوية خلال الساعات الماضية وهو حاليا داخل العناية المركزة.

وطالب إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، من جمهور الفنان أن يدعوا له، حيث يتلقى حاليًا الفنان مصطفى حشيش العلاج بغرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لوعكة صحية

وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات إن الفنان مصطفى حشيش في العناية المركزة منذ 15 يوما، ولم يكشف زكي عن أي تفاصيل أخرى تخص طبيعة مرض الفنان مصطفى حشيش.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حشيش هو مسلسل لأخر نفس، الذي يعرض حاليًا عبر قناة الحياة، وله تايخ حافل من الأعمال الدرامية والسينمائية التي نالت اعجاب الكثيرين.