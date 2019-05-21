رابط : بدء التقديم للدراسات العليا في العراق

اطلق مصرف الرافدين قروض الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه منح قروضا تصل الى خمسة ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين لتغطية كلف بحوثهم.

واشار الى ان مدة القرض تصل الى سنتين وتسدد شهريا مع الفائدة المقررة بعد شهر من تاريخ المنح، موضحًا ان على طالب القرض تقديم كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة لاتتجاوز نسبة الاستقطاع 50 % من راتبه الكلي وعلى ان لا توجد بذمته كفالات لدى الغير.

وفي وقت سابق، ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل إجتماعاً لمجلس جامعة بغداد، مستعرضا مع أعضاء مجلس الجامعة محاور واهداف البرنامج الحكومي المتعلقة بالتعليم العالي.

وقال وزير التعليم إن هناك حاجة لتطوير التعليم العالي الحكومي، وإستعادة الجامعات العراقية موقعها ضمن خارطة الجامعات في دول المنطقة والعالم، مؤكدا حتمية العمل الدؤوب نحو تحسين البيئة الاكاديمية والجامعية، والسعي نحو توفير مقومات تطوير البحث العلمي في الجامعات العراقية .