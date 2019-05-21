تراند اليوم : نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2019.. نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم...

مصر -الخليج 365

متابع الكرام وما زلنا نتامع معا اخر التطورات واهم الاخبار بخصوصو نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2019 ..نتيجة الاعدادية برقم الجلوس ..نتيجة اشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم ، وسترقب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور انتهاء اللجان المختصة من عملها من تصحيح وتدقيق ورصد الدرجات تمهيداً لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019.

ونقلت بعض المصادر المطلعة أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 20189 الترم الثاني بعد قليل وتنشر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية نتيجة الإعدادية ٢٠١٩ عبر الإنترنت خلال ساعات قليلة ومن المتوقع أن ظهور نتيجة إعدادية الإسكندرية ستكون بعد صلاة المغرب.

وفي سياق متصل أكد السيد الدكتور وكيل التربية والتعليم محمد الفولي بالجيزة أن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي قد انتهوا يوم الخميس الماضي من امتحانات الترم الثاني بمادة الدراسات والتربية الرياضية، مشيراً أن اللجان تعمل الآن بشكل مستمر في تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠١٩

يمكنكم من خلال هذا المقال الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس والاسم من خلال روابط مديريات التربية والتعليم المرفقة أدناه، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة محمد سعد محمد أن الامتحانات جاءت في مستوى الطلاب وكانت سهلة وبسيطة ولا يوجد أي صعوبة في امتحان مادة اللغة الإنجليزية.وقدم لكم موقع *الخليج 365* الاخباري نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2019

Advertisements

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات تباعاً خلال الفترة القليلة المقبلة على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها من قبل السادة المحافظين.

وأكدت العديد من المصادر المقربة من التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني سيتم اعتمادها والإعلان عنها الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، حتي تكون اللجان انتهت من عملها بإتقان.

وفي سياق متصل تستمر اللجان في تصحيح الأوراق الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، ويتابع المسؤولين يومياً الكنترول، وقالت مصادر مطلعة أن نسبة النجاح تأتي مرتفعة هذا العام بخلاف الأعوام الماضية، فيما تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة كنترولات الشهادة الإعدادية أمس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 السويس نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠١٩ أسيوط

إذا وجدتم عدم توفر النتيجة حالياً، يجب عليكم معاودة البحث مرة أخري بكتابة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الخليج 365، وستظهر إليكم حين توفرها.