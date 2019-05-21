وطن ع وتر 2019 الحلقة 16 السادسة عشرة - طموح السنافر (شاهد كاملة)

مسلسل وطن ع وتر 2019 الحلقة 16 السادسة عشر عبر قناة رؤيا كوميدي الفضائية اون لاين للفنان الفلسطيني عماد فراجين، الذي يطل اليوم علينا في حلقة جديدة من برنامجه الكوميدي الساخر، في شكل جديد يمتع فيه الجمهور العربي.

وحملت الحلقة السابقة أي الخامسة عشرة من مسلسل وطن ع وتر الكوميدي، عنوان "مازن الدهل" حيث دارت أحداثها حول ظاهرة "التنمر" التي تعاني منها العديد من المجتمعات خاصة العربية من خلال إطلاق الألقاب غير المحببة على بعض الناس.

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وخلال هذه الحلقة التي حظيت بقرابة 400 ألف مشاهدة عبر رؤيا كوميدي خلال أقل من يوم، يحمل عماد فراجين اسم "مازن" الذي يلقب في أسرته وخارجها بأنه "الدهل" أي الشخص الأهبل الذي لا يرغب به أحد.

ويذهب الدهل عماد فراجين إلى طبيب نفسي في بداية الحلقة، ثم يروي له تفاصيل وفصول معاناته مع لقب "دهل"، بداية بأسرته التي أطلقت عليه هذا المسمى ثم خارج المنزل وأصدقائه وصديقاته في الدراسة والجامعات خلال السنوات كافة.

ثم يتحدث "الدهل" للطبيب النفسي عن فصول معاناته مع الفتيات وكيف فشلت أكثر من مرة محاولته خطبة أي من صديقاته بعدما يأتي لها شخص خليجي ويخطفها منه، وكذلك في الزواج حيث واجه حياة مريرة أثرت في النهاية على الطبيب النفسي ذاته.

وفي ختام الحلقة، يصبح الطبيب النفسي مكان عماد فراجين من شدة ما سمع منه من مشاكل وتعقيدات، ويروي له تفاصيل ما يحدث معه، إلى أن تنتهي بانتحار الطبيب النفسي حيث يطلق الرصاص على نفسه ثم يموت وتنتهي أحداث الحلقة.