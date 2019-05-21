تراند اليوم : فنان مصري شهير يكشف مفاجأة عن خالد يوسف وماذا أراد بابنته...

وأضاف ماجد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج ”شيخ الحارة“، بفضائية القاهرة والناس، أنه ذهب لخالد يوسف في منزله، وأقنعه خالد بأن الدور سيكون له تأثير قوي مع الناس، وهو ما حدث في عبارة ”إحنا آسفين يا صلاح“، التي أصبح يرددها الكثيرون قائلاً ”رفضت في البداية تمثيل الدور، لكن وافقت بعد أن طلب لي خالد سندوتشات سجق“.
ورفض المصري دخول ابنته ”ماهيتاب“ مجال التمثيل، في الوقت الذي قبل فيه إدخال نجله آدم المجال قائلاً ”المخرجان خالد يوسف ومحمد سامي طلبا ابنتي للعمل معهما كونها شخصية كوميدية جدًّا، لكن أنا أرفض، ولا تجرؤ ابنتي على طلب التمثيل ليقينها بموقفي..أنا حر في بيتي، وهذا ليس عيبًا في الوسط الفني الذي أعمل به وأكسب منه“.
وذكر ماجد أن ابنته ارتدت الحجاب، ثم خلعته، ثم قررت ارتداءه، وكان شرطي معها أن الحجاب لن تخلعه مرة أخرى حال ارتدائه، قائلًا ”الحجاب مش لعبة، لكن حينما تكون في منزل زوجها هي حرة، مشيرًا إلى زواجها مطلع العام المقبل، وزواج نجله في يوليو المقبل“.
وعن مدى شعوره بالندم على بعض المشاهد التي يريد حذفها من أعماله الفنية، قال الفنان ”مشاهد القبلات والمشاهد الساخنة مع فيفي عبده وشيريهان، ولوسي، أنا بوست كتير قوي الصراحة“، في الوقت الذي وصف فيه الفنانة لوسي بأنها صاحبة فضل عليه، وهي أول من أدخله المجال الفني إذ رشحته للمخرج داود عبد السيد، ومن قبله المنتج سلطان الكاشف.
وتعليقًا على صورة الفنانة حلا شيحا، العائدة للتمثيل بعد سنوات من قرار اعتزالها، ومشاركتها في مسلسل ”زلزال“ الذي يشارك فيه ماجد المصري، وجه حديثه لها قائلًا ”نورتي الشاشة يا حلا.. جمهورك بيحبك.. وربنا يوفقك.. ومبسوط أننا اشتغلنا مع بعض“.